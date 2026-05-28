LIVE Cobolli-Wu 6-4 6-4 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano serve per chiudere un 3° set già ampiamente vinto in precedenza

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giocatore romano ha chiuso il terzo set prevalendo 6-4, 6-4, 5-4, con il suo avversario che serve per rimanere nel match. Durante il game, ha ottenuto un punto con un servizio vincente e un dritto inside-in, portandosi avanti 30-0. La partita è in corso a Roland Garros 2026, con aggiornamenti in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta nei piedi e punto Wu. 30-0 Kick, dritto inside in vincente! 15-0 Servizio vincente. 5-4 Out il passante di rovescio di Cobolli. A-40 Prima a segno Wu. 40-40 Risposta vincente di dritto! 40-30 Tiene vivo questo 9° gioco il romano. 40-15 Non risponde di rovescio nuovamente sulla seconda Cobolli. 30-15 Non parte dalla racchetta la risposta di rovescio sulla seconda. 15-15 Servizio e dritto Wu. 0-15 Risposta profonda dell’azzurro che dà il quindici, meno tre. 5-3 A quindici Cobolli. 40-15 A segno il dritto dopo il servizio. 30-15 Carica il cross di dritto Cobolli, raccoglie l’errore forzato ed alza il pugno, ha proprio bisogno di lotta e di esaltare la folla Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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