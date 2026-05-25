LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano serve per rimanere nel set

Notizia in breve

Il tennista romano sta giocando contro Cobolli-Pellegrino a Roland Garros 2026. Al momento, il punteggio è di 6-4, 4-5, con il romano che serve per rimanere nel set. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. Si sta disputando una sfida combattuta tra i due giocatori, con il risultato ancora aperto. La partita prosegue con il tennista italiano impegnato a mantenere la propria battuta.