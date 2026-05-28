LIVE Cobolli-Wu 6-4 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un gran 4° gioco!

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, Cobolli-Wu si trova in vantaggio 6-4, 2-2 nel secondo set. Durante il match, l’azzurro ha vinto un importante quarto gioco. Nel corso del game, Wu ha commesso un errore con il rovescio in rete dopo il servizio, mentre l’avversario ha concluso il punto con un dritto fuori. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita tramite la diretta online.