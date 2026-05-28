LIVE Cobolli-Wu 6-4 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un gran 4° gioco!
Al Roland Garros 2026, Cobolli-Wu si trova in vantaggio 6-4, 2-2 nel secondo set. Durante il match, l’azzurro ha vinto un importante quarto gioco. Nel corso del game, Wu ha commesso un errore con il rovescio in rete dopo il servizio, mentre l’avversario ha concluso il punto con un dritto fuori. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita tramite la diretta online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori, fuori il dritto dopo il servizio! 0-15 Rovescio in rete di Wu, può pagare a caro prezzo il game di prima. 2-2 ACE! E allora! Vediamo se cambia qualcosa! A-40 Prima vincente Cobolli. 40-40 Kick, dritto di là! Vediamo se riusciamo ad andare 2-2! 40-A Doppio fallo. Mentalmente ha spento tutto Cobolli. 40-40 Seconda in Kick sulla riga, dritto! 40-A Lungo il dritto difensivo di Cobolli. Ci risiamo amici, palla break. 40-40 La risposta di rovescio di Wu. Kick non perfetto questa volta. 40-30 Arriva! Seconda lavorata a segno! 30-30 Qui lo fa col kick e il dritto di là. Ora serve un bel punto da destra. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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