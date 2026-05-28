Durante il secondo set, il tennista romano ha commesso un errore con il rovescio, che non è partito dalla racchetta, portando a un punto per l’avversario. Nel primo set, il giocatore ha vinto 6-4, ma nel secondo ha subito un passaggio a vuoto, perdendo i primi due giochi. All’interno del match, Wu ha commesso una smorzata in rete, che ha portato il punteggio a 15-15 nel primo gioco del secondo set.

40-A Lungo il dritto difensivo di Cobolli. Ci risiamo amici, palla break. 30-30 Qui lo fa col kick e il dritto di là. Ora serve un bel punto da destra. 15-30 Risposta profonda di Wu, è abbastanza perché non tiene in campo il secondo colpo dopo la battuta il romano. Finché non alza l’attenzione tutto può succedere. 1-2 Fuori alla fine il rovescio di Wu che si dispera. Vediamo se lo spauracchio serve a tirare via lisci da questo momento in poi! 40-A Mamma mia, aveva fatto paura con due accelerazioni Wu, che difesa del romano che ha girato lo scambio! 30-30 In rete il dritto difensivo in corsa del romano. Ha spinto bene sul cross Wu. 15-30 Errore di dritto di Wu, Flavio ha caricato bene in profondità e il forzato è arrivato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wu 6-4, 0-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: passaggio a vuoto a inizio 2° set

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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