LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break nel secondo set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set del match di Roland Garros, non sono stati registrati break tra i due tennisti. La partita prosegue con un punteggio di 6-4, 1-2, mentre gli spettatori seguono gli scambi in diretta. L’incontro tra i due giocatori continua senza interruzioni nelle battute decisive, con il punteggio che si mantiene stabile nel secondo set. La partita è trasmessa in tempo reale e aggiornamenti sono disponibili online.

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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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