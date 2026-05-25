LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break nel secondo set

Notizia in breve

Nel secondo set del match di Roland Garros, non sono stati registrati break tra i due tennisti. La partita prosegue con un punteggio di 6-4, 1-2, mentre gli spettatori seguono gli scambi in diretta. L’incontro tra i due giocatori continua senza interruzioni nelle battute decisive, con il punteggio che si mantiene stabile nel secondo set. La partita è trasmessa in tempo reale e aggiornamenti sono disponibili online.