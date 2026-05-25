LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break nel secondo set
Nel secondo set del match di Roland Garros, non sono stati registrati break tra i due tennisti. La partita prosegue con un punteggio di 6-4, 1-2, mentre gli spettatori seguono gli scambi in diretta. L’incontro tra i due giocatori continua senza interruzioni nelle battute decisive, con il punteggio che si mantiene stabile nel secondo set. La partita è trasmessa in tempo reale e aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 40-30 Smorzata con il rovescio vincente del pugliese. 30-30 Dritto all’incrocio delle righe di Pellegrino. 15-30 Passante vincente con il dritto di Cobolli. 15-15 Lob di rovescio del pugliese, con Cobolli che manda lo smash in arretramento in corridoio. 0-15 Contro-smorzata vincente di dritto del romano. 2-2 In rete il recupero di dritto del pugliese dopo l’attacco a rete di Cobolli. 40-0 In rete il rovescio del pugliese. 30-0 Ace di Cobolli. 15-0 In rete la volée di dritto di Pellegrino dopo un bell’attacco in controtempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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