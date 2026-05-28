LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere il secondo set

Notizia in breve

Il giocatore italiano si trova al servizio sul 5-4 nel secondo set, con un punteggio di 15-15. Rinderknech ha colpito due dritti che sono finiti in campo, mentre l’italiano ha commesso un errore con uno slice difensivo che è finito in rete. La partita si sta giocando su un campo di grandi dimensioni, con il pubblico che assiste in silenzio.