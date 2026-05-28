LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere il secondo set
Il giocatore italiano si trova al servizio sul 5-4 nel secondo set, con un punteggio di 15-15. Rinderknech ha colpito due dritti che sono finiti in campo, mentre l’italiano ha commesso un errore con uno slice difensivo che è finito in rete. La partita si sta giocando su un campo di grandi dimensioni, con il pubblico che assiste in silenzio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora seconda. 15-15 Due dritti perfetti di Rinderknech, in rete lo slice difensivo dell’italiano. Seconda palla da lavorare. 15-0 Ace di Berrettini che inizia benissimo! 5-4 Per poco non passa la risposta di Matteo. L’azzurro servirà per il secondo set. 40-0 Ace del francese. 30-0 Si apre il campo con il dritto Rinderknech, in rete il colpo di Berrettini. 15-0 Prima vincente del francese. 5-3 A zero mantiene il servizio Matteo, che chiude il servizio con la battuta vincente. Non trova il campo la prima palla. 40-0 Grandissimo dritto in cross di Berrettini che muove il francese e lo costringe all’errore con il dritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Roland-Garros 2026 - Matteo Berrettini : 5 anni senza giocare qui, felice di poter parlare con voi
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