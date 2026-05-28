LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini conduce con un set di vantaggio contro Rinderknech nel match di primo turno a Roland Garros 2026. Attualmente il punteggio vede l’italiano in vantaggio, con alcuni scambi in cui entrambi i giocatori hanno commesso errori, come colpi in rete e diritto lungolinea che hanno messo in difficoltà Berrettini. La partita è in corso e gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. 30-15 In rete il diritto lungolinea di Berrettini, costretto sulla difensiva. 15-15 In rete il rovescio di Rinderknech in uscita dal servizio. 15-0 Scambio lungo. In rete il diritto a sventaglio di Berrettini. 6-4 Battuta esterna vincente. Berrettini si aggiudica il primo set in 43 minuti. 40-0 Ancora una sassata vincente al centro. 30-0 Servizio pesante al centro e chop vincente dell’azzurro. 15-0 Battuta vincente al centro di Berrettini. 5-4 Servizio vincente al centro del n.25. 40-0 In rete il rovescio lungolinea dell’azzurro. 30-0 Battuta vincente al centro di Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it

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