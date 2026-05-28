LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un set

Notizia in breve

Matteo Berrettini conduce con un set di vantaggio contro Rinderknech nel match di primo turno a Roland Garros 2026. Attualmente il punteggio vede l’italiano in vantaggio, con alcuni scambi in cui entrambi i giocatori hanno commesso errori, come colpi in rete e diritto lungolinea che hanno messo in difficoltà Berrettini. La partita è in corso e gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale.