LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | vittoria importantissima dell’azzurro si va al terzo turno!
Un tennista italiano ha vinto il suo incontro al Roland Garros 2026, superando l'avversario in tre set con punteggi di 6-4, 6-4 e 6-4. La vittoria permette all’atleta di accedere al terzo turno del torneo. La diretta si è conclusa alle 22.57, con l’evento terminato e il pubblico informato sui risultati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito e fatto compagnia nel corso di questo evento. Buona continuazione di serata a tutti! 22.55 Matteo ha messo la prima palla in campo il 62% delle volte raccogliendo, con questo colpo, l’85% dei punti mentre con la seconda il 53%. Per quanto riguarda Rinderknech, ha servito la prima palla al 58% raccogliendo il 64% dei punti mentre con la seconda il 59%. 31 a 27 i vincenti per il nostro martello italiano, che fa meglio anche dal punto di vista degli errori non forzati: 25 quello di Berrettini, 32 quelli del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Matteo Berrettini vs Arthur Rinderknech - FULL Match Highlights | Roland Garros 2026
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