LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro solido al servizio e con un break di vantaggio nel terzo set
Durante la partita di Roland Garros 2026, l’azzurro ha vinto il primo e il secondo set con i punteggi di 6-4, 6-4. Nel terzo set, si trovava in vantaggio 3-2 e al servizio, con un break di vantaggio. In uno scambio, ha eseguito uno slice che ha costretto l’avversario a commettere un errore. La partita è in corso e il punteggio attuale è 3-2 nel terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Slice incredibile di Berrettini che costringe all’errore il suo avversario! Ancora seconda. 30-30 Doppio fallo, il quarto del match. Seconda. 30-15 Ace millimetrico di Berrettini! 15-15 Ottimo dritto lungolinea di Rinderknech. Seconda palla da lavorare. 15-0 In rete il passante di dritto incrociato di Matteo. 3-2 Lungo il passante in corsa di Berrettini che manda fuori il dritto. 40-0 Sesto ace del match per il francese. 30-0 Esce la risposta di dritto di Berrettini. 15-0 Palla corta nascosta alla perfezione da Rinderknech. 3-1 Ace di Matteo! 40-15 Si butta in avanti Berrettini e forza il francese all’errore con il complesso passante di rovescio che finisce in corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
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