LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro solido al servizio e con un break di vantaggio nel terzo set

Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros 2026, l’azzurro ha vinto il primo e il secondo set con i punteggi di 6-4, 6-4. Nel terzo set, si trovava in vantaggio 3-2 e al servizio, con un break di vantaggio. In uno scambio, ha eseguito uno slice che ha costretto l’avversario a commettere un errore. La partita è in corso e il punteggio attuale è 3-2 nel terzo set.