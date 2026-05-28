LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere l’incontro!

Notizia in breve

Berrettini serve per chiudere l'incontro contro Rinderknech nel secondo set a Roland Garros 2026. Il punteggio è 6-4, 6-4, 5-4 e il tennista italiano si trova a un punto dal trionfo. Rinderknech si difende con un rovescio in rete, ma Berrettini ha un secondo match point. L'avversario risponde con una demi volée che salva il secondo match point, portando la partita a 40-40.