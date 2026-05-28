LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere l’incontro!
Berrettini serve per chiudere l'incontro contro Rinderknech nel secondo set a Roland Garros 2026. Il punteggio è 6-4, 6-4, 5-4 e il tennista italiano si trova a un punto dal trionfo. Rinderknech si difende con un rovescio in rete, ma Berrettini ha un secondo match point. L'avversario risponde con una demi volée che salva il secondo match point, portando la partita a 40-40.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Berrettini muove il francese che alla fine crolla con il rovescio che muore in rete! Terzo match point per Berrettini, serve una prima! 40-40 In spaccata Rinderknech trova la demi volée che annulla il secondo match point. Miracolo del francese. Seconda da lavorare per chiudere il match. 40-30 LA PALLA CORTA!! Smorzata dopo il servizio, match point: è il secondo ma il primo alla battuta! 30-30 Prima palla esterna!! 15-30 Passante di dritto di Rinderknech dopo un’altra ottima risposta. Occhio alla foga del padrone di casa che è letteralmente trascinaro dal pubblico del Philippe-Chatrier. 15-15 Risposta vincente sulla prima del francese che con il dritto trova il lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Rinderknech – Berrettini: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
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Berrettini diretta Roland Garros: segui la sfida con Rinderknech di oggi live facebook
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