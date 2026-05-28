LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio dell’azzurro il francese insegue

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech sono in campo nel secondo set di un match di Roland Garros 2026. Berrettini mantiene il break di vantaggio, portandosi sul 4-3, con il francese che cerca di recuperare. L’azzurro ha ottenuto un punto con una prima di servizio, arrivando a 40-15 nel game. La partita si svolge con Berrettini che cerca di consolidare il vantaggio, mentre Rinderknech tenta di risalire nel punteggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Altra prima e altro punto per l’azzurro. 40-15 Prima vincente di Berrettini. 30-15 Si apre il campo con il dritto, in rete la difesa francese! Ancora seconda. 15-15 Cerca profondità Rinderknech, stecca il rovescio l’azzurro. Seconda palla da lavorare. 15-0 Apre le danze con il settimo ace del match! 4-3 Ace del padrone di casa. 40-15 Smash facile per Rinderknech. 30-15 Ottima prima palla del transalpino. 15-15 Risposta profonda di Berrettini, Rinderknech manda fuori il colpo successivo. 15-0 Comanda lo scambio il padrone di casa e con il dritto sfonda la difesa azzurra. Seconda palla ad inizio game per il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Rinderknech – Berrettini: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

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