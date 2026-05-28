LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dopo un primo game fiume
Matteo Berrettini ha conquistato il primo break nel match contro Rinderknech al secondo game del secondo set. Dopo un primo game lungo, l’italiano ha chiuso con un servizio vincente al centro, portandosi sul 2-0. La battuta successiva è stata un’altra vincente, questa volta esterna. Il punteggio attuale è 6-4, 1-0 in favore di Berrettini.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Servizio vincente al centro del n.105. 40-0 Battuta esterna vincente dell’italiano. 30-0 Largo il diritto incrociato del n.25. 15-0 Ace di Berrettini. 1-0 BREAK! In rete il back di rovescio del francese. 40-A In rete la palla corta del francese in uscita dal servizio. 40-40 In corridoio il rovescio lungolinea di Rinderknech in uscita dal servizio. A-40 Larga l’accelerazione di diritto incrociato dell’azzurro. 40-40 Serve&volley di Rinderknech. Risposta vincente di Berrettini con il rovescio lungolinea. A-40 Palla corta e volée di rovescio vincente del n.25. 40-40 Berrettini sfiora il nastro, larga la volée di rovescio del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
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