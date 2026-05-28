LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dopo un primo game fiume

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha conquistato il primo break nel match contro Rinderknech al secondo game del secondo set. Dopo un primo game lungo, l’italiano ha chiuso con un servizio vincente al centro, portandosi sul 2-0. La battuta successiva è stata un’altra vincente, questa volta esterna. Il punteggio attuale è 6-4, 1-0 in favore di Berrettini.