LIVE Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2026 in DIRETTA | ultimo match prima dell’azzurro

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18.25 si è aperto il match tra la croata Ruzic e la statunitense Keys a Roland Garros, con il punteggio di 2-2. Contestualmente, si sta disputando l'incontro tra Arnaldi e Tsitsipas, che rappresenta l'ultimo match prima di quello dell'azzurro. La partita tra Ruzic e Keys è appena iniziata e si svolge sul campo principale del torneo. La diretta è aggiornata in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 La partita tra la croata Ruzic e la statunitense Keys è appena iniziata: 2-2. Al termine di questo confronto toccherà ad Arnaldi contro Tsitsipas. 18.20 Lo statunitense Frances Tiafoe ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz al termine di una partita maratona con il punteggio di 6-7(5), 7-6(5), 6-4, 6-7(1), 6-4 e prosegue la propria avventura. 17:10 Si allunga il programma visto che sono in campo da 4 ore Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe per uno dei match più belli del torneo. Poi anche Ruzic-Keys prima di Arnaldi! 13:30 Arnaldi scenderà in campo come 4° match, al momento si è conclusa solamente la partita tra Jovic e Navarro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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