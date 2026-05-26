LIVE Arnaldi-Griekspoor 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro battaglia alle schermaglie iniziali

Notizia in breve

Arnaldi ha mantenuto la battuta nel match contro Griekspoor, portandosi sul 3-2 nel set. Durante lo scambio, l’olandese ha risposto con un dritto vincente dopo un’azione aggressiva ai piedi. La partita resta equilibrata, con Arnaldi che serve per consolidare il game. La sfida si svolge sotto tensione, con scambi intensi e schermaglie iniziali tra i due giocatori.