LIVE Arnaldi-Griekspoor 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro battaglia alle schermaglie iniziali
Arnaldi ha mantenuto la battuta nel match contro Griekspoor, portandosi sul 3-2 nel set. Durante lo scambio, l’olandese ha risposto con un dritto vincente dopo un’azione aggressiva ai piedi. La partita resta equilibrata, con Arnaldi che serve per consolidare il game. La sfida si svolge sotto tensione, con scambi intensi e schermaglie iniziali tra i due giocatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Tiene la battuta Arnaldi. A-40 Prima a segno! 40-40 Aggredisce con la risposta nei piedi e colpisce il dritto vincente Griekspoor. 40-30 Comoda chiusura messa in rete da due passi. 40-15 Non risponde sulla seconda Griekspoor. 30-15 Servizio e palla corta. 15-15 Non risponde incisivamente alla seconda Griekspoor. Se lo mangia col dritto Arnaldi. 0-15 Sbaglia lo smash Arnaldi. 2-2 Scambio lungo, il primo. Lo vince Griekspoor. 40-30 Ace sporco. 30-30 La risposta di rovescio del ligure! 30-15 Servizio e attacco di dritto, poi volèe comoda a segno. 15-15 Gratuito, il primo del match, con il dritto di Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE GRIEKSPOOR - ARNALDI PRIMO TURNO ROLAND GARROS
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