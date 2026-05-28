Alle 11:00 si è aperto il match tra il tennista italiano e il greco nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita è iniziata con il primo set, dove i due hanno scambiato punti senza grandi variazioni di punteggio. L’italiano ha ottenuto il primo break, mentre lo avversario ha risposto con un servizio potente. La sfida prosegue con entrambe le teste di serie pronti a dare battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuiti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo ARNALDI a Stefanos TSITSIPAS per un posto in sedicesimi di finale. Il rinato ligure si trova di fronte il finalista del 2022 per non smettere di proseguire la risalita in classifica ATP. La vittoria contro Griekspoor in 4 parziali, con il semi miracolo ottemperato nel tie break del terzo parziale quando il ligure ha rimontato da 2-6 per chiudere 8-6 in suo favore, ha confermato il risultato di dodici mesi fa. Il miglior Roland Harros di Arnaldi però recita un ottavo di finale, era il 2024, e a fermare la corsa fu proprio il greco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole provarci col nobile decaduto greco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

24/may/2026 - La Previa de Roland Garros 2026: el cuadro llave por llave con el equipo completo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno? Un nobile decaduto già sfidato al Roland Garros

LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può giocarselaUn tennista italiano affronta un avversario olandese nel secondo turno di Roland Garros.

Temi più discussi: Live Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2026; Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Diretta Arnaldi - Tsitsipas (Roland Garros).

TOCCA A SINNERRRR Siamo in LIVE sul nostro canale YouTube con il terzo episodio di Schiaffo al Volo per questo Roland Garros 2026 x.com

Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì ... oasport.it

Roland Garros, Arnaldi-Tsitsipas streaming e diretta tv: l’azzurro sfida il re incompiuto della terra rossaArnaldi-Tsitsipas al Roland Garros 2026: precedenti, analisi del match e dove vedere la sfida in tv e streaming ... derbyderbyderby.it