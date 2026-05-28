LIVE Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2026 in DIRETTA | si avvicina il momento dell’azzurro

Alle 18.55, Keys ha vinto il primo set contro Ruzic con il punteggio di 6-4. Dopo questa partita, sarà il turno di Arnaldi, che affronterà Tsitsipas nel torneo di Roland Garros 2026. La sfida tra i due tennisti è prevista nel programma di giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Keys ha vinto il primo set contro Ruzic per 6-4. Al termine della partita toccherà ad Arnaldi. 18.25 La partita tra la croata Ruzic e la statunitense Keys è appena iniziata: 2-2. Al termine di questo confronto toccherà ad Arnaldi contro Tsitsipas. 18.20 Lo statunitense Frances Tiafoe ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz al termine di una partita maratona con il punteggio di 6-7(5), 7-6(5), 6-4, 6-7(1), 6-4 e prosegue la propria avventura. 17:10 Si allunga il programma visto che sono in campo da 4 ore Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe per uno dei match più belli del torneo. Poi anche Ruzic-Keys prima di Arnaldi! 13:30 Arnaldi scenderà in campo come 4° match, al momento si è conclusa solamente la partita tra Jovic e Navarro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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