Jodar è in vantaggio al terzo set contro Duckworth nel torneo di Roland Garros 2026, mentre si avvicina il momento dell'azzurro in campo. La partita tra Sonego e Paul è in corso, con aggiornamenti in tempo reale. Sono in programma anche le dirette di altri incontri, tra cui Cinà contro De Jong dalle 11 e Paolini contro Sierra, che è il terzo match previsto sempre dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 18.47 Jodar soffre ma torna in vantaggio vincendo per 6-4 il terzo set contro Duckworth, nel frattempo Sonego aspetta di scendere in campo per sfidare Paul. 17.55 Si allunga l’attesa per l’ingresso in campo di Sonego perchè Jodar e Duckworth ne avranno ancora per altri due set minimo, con l’australiano che vince 6-7 (5) il secondo parziale. 16.48 Scivola via rapidamente il primo set tra Jodar e Duckworth, con il giovane spagnolo che in meno di 30 minuti lo vince per 6-1. Aspettando Sonego e Paul, vedremo se il classe 2006 avrà un altro match agile come nel primo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Jodar avanti al terzo contro Duckworth, si avvicina il momento dell’azzurro

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Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

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