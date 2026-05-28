LIVE Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2026 in DIRETTA | scocca l’ora dell’azzurro

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore italiano e uno straniero stanno affrontando un match di tennis al Roland Garros 2026. La partita è in corso e si può seguire in diretta. Nel frattempo, una tennista statunitense ha vinto un incontro contro una croata con i punteggi di 6-4, 6-4. La sfida tra i due atleti italiani e stranieri si svolge in un contesto di torneo internazionale e viene aggiornata in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 La statunitense Keys ha sconfitto la croata Ruzic per 6-4, 6-4. Ora toccherà a Matteo Arnaldi: tra pochi minuti scenderà in campo per affrontare il greco Tsitsipas nel match di secondo turno. 18.55 Keys ha vinto il primo set contro Ruzic per 6-4. Al termine della partita toccherà ad Arnaldi. 18.25 La partita tra la croata Ruzic e la statunitense Keys è appena iniziata: 2-2. Al termine di questo confronto toccherà ad Arnaldi contro Tsitsipas. 18.20 Lo statunitense Frances Tiafoe ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz al termine di una partita maratona con il punteggio di 6-7(5), 7-6(5), 6-4, 6-7(1), 6-4 e prosegue la propria avventura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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