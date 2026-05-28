Matteo Arnaldi ha battuto Tsitsipas in quattro set, 7-6, 5-7, 6-3, 6-2, nel secondo turno di Roland Garros 2026. L’italiano si riprende la vittoria che il greco gli aveva tolto due anni fa e si qualifica per i sedicesimi di finale, dove affronterà il belga Collignon. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi, che ha conquistato l’accesso alla prossima fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’impresa di Matteo ARNALDI che elimina Tsitsipas e giocherà i sedicesimi alla pari contro il belga Collignon. Sarà battaglia, noi vi auguriamo una buona notte sportiva! 23:21 L’azzurro LIVE è numero 94 del mondo! 23:21 Arnaldi chiude con un solo doppio fallo a fronte di 4 ace, ma il 60% di prime in campo con il 77% di punti vinti con la prima e il 55% con la seconda. Tsitsipas che ha accusato un problema agli addominali a inizio 3° set e che da lì ha preso un 6-3, 6-2 perentorio. 23:20 Arnaldi dimostra di non essere da meno di Luciano Darderi, di Flavio Cobolli, azzurri che militano nella top 50 che sono ‘esplosi’ pressoché assieme al tennista di Sanremo, ricordiamo, fondamentale per la prima insalatiera del gruppo Volandri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 6-3, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ligure si riprende ciò che il greco gli tolse 24 mesi fa!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Free analysis of the day Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Roland Garros Our analysis

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 5-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: problema per il greco e break del ligure!Sul campo, il tennista italiano ha ottenuto il secondo break consecutivo nel terzo set, portandosi sul 5-3.

LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si allunga il programma sul campo del ligure!Il match tra Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe, iniziato circa quattro ore fa, si è protratto più del previsto, allungando il programma sul campo.

Temi più discussi: Live Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2026; Matteo Arnaldi in crescita: Tornato a vincere negli Slam e il piede migliora. Tsitsipas? Partita combattuta…; Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Arnaldi-Tsitsipas: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

SUPER-ARNALDI TORNA AL 3° TURNO A PARIGI! Il matuziano batte Stefanos Tsitsipas in 4 set e conquista per la seconda volta in carriera il terzo turno del Roland-Garros, dopo il 2024, quando fu proprio l'ellenico a sconfiggerlo in un elettrico ottavo di fin x.com

LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 6-3, 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: mancano quattro punti ancora!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 TREEEE PALLE MATCH! 30-0 Servizio in kick perfetto per farlo colpire di rovescio. Non va in campo la ... oasport.it

LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la battaglia di 4 set e 4 ore, miracolo nel tie-break del 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della bella vittoria di Matteo ARNALDI che accede al 2° turno del Roland Garros ... oasport.it