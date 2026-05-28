Al momento il punteggio tra Arnaldi e Tsitsipas è di 7-6, 5-7, 1-1, con Tsitsipas in battuta. Nel secondo set, l’italiano aveva conquistato un vantaggio di 3-0 prima di perdere quattro giochi consecutivi. Attualmente, il punteggio è pari a 1-1 con Tsitsipas in battuta, e si registra un ace e un punto con un altro colpo vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A trenta Tsitsipas. 40-30 Ace. 30-30 Attenzione, gratuito di dritto Tsitsipas! 30-15 Prima vincente. 15-15 Rocambolesco punto, lo vince Arnaldi perché il greco non trova la coordinazione per issarsi sullo smash. 15-0 Gran dritto dopo il servizio di Tsitsipas. 1-0 A quindici Arnaldi. 40-15 Servizio vincente. 30-15 In rete il rovescio difensivo di Tsitsipas. 15-15 Ruota prima di colpire col busto e sbaglia di dritto Arnaldi. 15-0 Lungo il dritto del greco. Tsitsipas-Arnaldi 6-7, 7-5! Pareggia i conti il greco dallo 0-3 sotto nel secondo set. 40-0 Smorzata assist e tre palle set. 30-0 Gran numero in allungo di rovescio di Tsitsipas, la mette corta e bassa, costringe Arnaldi a sua volta al recupero e poi passa con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro era 3-0 sopra nel 2° set

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