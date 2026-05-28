LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro nel secondo set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arnaldi conduce il secondo set contro Tsitsipas con un break immediato dopo aver vinto il primo parziale 7-6. Nel secondo set, il punteggio è 3-0 in favore dell’italiano. Tsitsipas risponde con un ottimo colpo, costringendo l’avversario a difendersi. La partita è in corso sul campo di Parigi, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ottima risposta di Tsitsipas, esce la difesa dell’italiano. Non c’è la prima. 15-30 Resta di poco in campo il dritto vincente del greco. Seconda. 15-15 Lunga la risposta di Tsitsipas. Esce di poco la prima palla dell’azzurro. 0-15 Grande dritto di Tsitsipas, che costringe a fermarsi sul nastro il rovescio di Matteo. 3-1 Prima vincente del greco che tiene il servizio a zero. 40-0 Smash in salto di Tsitsipas. 30-0 In rete il rovescio difensivo dell’azzurro. Seconda palla. 15-0 Ace del greco. 3-0 Serve and volley perfetto di Arnaldi! 40-0 Ace esterno del sanremese! 30-0 Esce il dritto di Tsitsipas. Seconda palla da lavorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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