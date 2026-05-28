LIVE Arnaldi-Tsitsipas 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per restare nel primo set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano si trova in svantaggio 4-5 nel primo set contro il suo avversario. Ha appena messo a segno un ace per chiudere il servizio e ora tornerà a servire per rimanere nel parziale. La partita si sta giocando sul campo di uno dei tornei più importanti del circuito. La tensione è alta mentre il giocatore cerca di mantenere la concentrazione per non perdere il primo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Ace per chiudere il servizio, l’azzurro tornerà alla battuta per restare nel primo set. 40-15 In rete il rovescio diagonale di Arnaldi. 30-15 Entra la prima di Tsitsipas che chiude con il dritto in controtempo in uscita dal servizio. 15-15 Prima esterna vincente del greco. 0-15 Rovescio contro rovescio, sbaglia Tsitsipas che manda in corridoio la diagonale. 4-4 Servizio in kick sul rovescio del greco che manda fuori la risposta. Seconda da lavorare per chiudere il game. 40-30 Regalo del greco che spara fuori la risposta. Seconda. 30-30 Rimedia all’errore precedente il sanremese con la prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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