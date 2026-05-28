LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break finale per chiudere il secondo set

Notizia in breve

Al momento, nel match di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Tsitsipas, il punteggio è 7-6, 5-4. L'azzurro cerca di ottenere il break decisivo per chiudere il secondo set. Nel gioco attuale, il tennista di Sanremo ha realizzato la prima vincente con una traiettoria esterna. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.