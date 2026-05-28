LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break finale per chiudere il secondo set
Al momento, nel match di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Tsitsipas, il punteggio è 7-6, 5-4. L'azzurro cerca di ottenere il break decisivo per chiudere il secondo set. Nel gioco attuale, il tennista di Sanremo ha realizzato la prima vincente con una traiettoria esterna. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Prima vincente con la traiettoria esterne per il tennista sanremese. 40-15 Ace di seconda!! Seconda palla. 30-15 Smash sublime di Matteo! 15-15 Cerca il dritto in controtempo Arnaldi, ma il colpo finisce in corridoio. 15-0 Errore di rovescio di Tsitsipas che manda fuori la diagonale. Seconda palla per l’azzurro ad inizio game. 4-4 Prima palla esterna vincente del greco. 40-15 Non sbaglia lo smash Tsitsipas. Altra seconda. 30-15 In corridoio la risposta di dritto lungolinea dell’azzurro. Seconda palla da sfruttare. 15-15 Volée perfetta di Arnaldi che inganna il greco a rete e sfrutta la sua contro smorzata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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