LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | on serve nel secondo set dopo la rimonta greca

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, il punteggio vede l’italiano avanti 7-6, 4-3 nel secondo set, con Tsitsipas al servizio. Dopo aver recuperato nel primo set, il greco ha ottenuto il break e ora serve per consolidare il vantaggio. Tsitsipas ha messo a segno uno smash preciso e una risposta lungolinea in corridoio, mentre l’italiano ha risposto con un’altra seconda palla.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non sbaglia lo smash Tsitsipas. Altra seconda. 30-15 In corridoio la risposta di dritto lungolinea dell’azzurro. Seconda palla da sfruttare. 15-15 Volée perfetta di Arnaldi che inganna il greco a rete e sfrutta la sua contro smorzata. 15-0 Servizio vincente. Seconda palla del greco. 4-3 Serve and volley del sanremese che torna in vantaggio! 40-30 Dritto in side in vincente di Matteo! 30-30 Gratuito con il dritto di Arnaldi che manda fuori il colpo in lungolinea dopo il servizio. Seconda importante. 30-15 Che risposta dell’ex top ten che con il dritto piazza il vincente. Seconda da lavorare. 30-0 In rete il dritto a rimbalzo del greco! 15-0 Esce la risposta di rovescio di Tsitsipas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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