LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | on serve nel secondo set dopo la rimonta greca

Notizia in breve

Al momento, il punteggio vede l’italiano avanti 7-6, 4-3 nel secondo set, con Tsitsipas al servizio. Dopo aver recuperato nel primo set, il greco ha ottenuto il break e ora serve per consolidare il vantaggio. Tsitsipas ha messo a segno uno smash preciso e una risposta lungolinea in corridoio, mentre l’italiano ha risposto con un’altra seconda palla.