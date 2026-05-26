Arnaldi ha battuto Griekspoor in quattro set dopo quattro ore di gioco, vincendo il terzo set al tie-break. I parziali sono stati 6-7, 6-3, 7-6 e 6-3. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano nel quarto set. Con questa vittoria, Arnaldi si è qualificato per il secondo turno di Roland Garros 2026, dove incontrerà nuovamente Tsitsipas.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della bella vittoria di Matteo ARNALDI che accede al 2° turno del Roland Garros 2026 e affronterà ancora Stefanos TSITSIPAS, il rivale in quell’ottavo di finale del 2024. Un saluto sportivo! 15:20 Quattro ore di gioco quindi, con Griekspoor che quasi sin da subito ha accusato problemi fisici al piede che lo hanno costretto a giocare un match iper offensivo con oltre 100 discese a rete. Arnaldi in qualche modo è riuscito a prevalere, anche se quel 3° set andava assolutamente portato a casa. Aveva avuto anche due set point consecutivi sul 5-4. Insomma, tutto è bene qual che finisce bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la battaglia di 4 set e 4 ore, miracolo nel tie-break del 3° set

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TALLON GRIEKSPOOR vs MATTEO ARNALDI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation

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