LIVE Alle 13.15 parte la 18ª tappa | 168 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo

Alle 13.15 è partita la 18ª tappa del Giro d’Italia, lunga 168 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, ha un vantaggio di 4’03” su Felix Gall, 4’27” su Thymen Arensman e 5’00” su Jai Hindley. La corsa prosegue con la classifica generale ancora invariata rispetto alle tappe precedenti.

La classifica generale dopo la 17ª tappa:?1 VINGEGAARD Jonas TVL 66:57:14 2 GALL Felix DCT, distacco 4:03 3 ARENSMAN Thymen NCI 4:274 HINDLEY Jai RBH 5:00 5 EULÁLIO Afonso TBV 5:406 GEE-WEST Derek LTK 7:09 7 STORER Michael TUD 7:14 8 PIGANZOLI Davide TVL 7:57 9 CARUSO Damiano TBV 8:34 10 O’CONNOR Ben JAY 9:20 Gli orari della 18ª tappa:?Partenza neutralizzata: 13.15Partenza dal km 0: 13.30 Red Bull km: 16.45-17.04 Arrivo: 17.07-17.29 Dal Trentino al Veneto per la diciottesima tappa: giovedì 28 maggio, Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 168 km. La partenza alle 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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