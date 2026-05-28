LIVE Alle 13.15 parte la 18ª tappa | 168 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.15 è partita la 18ª tappa del Giro d’Italia, lunga 168 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, ha un vantaggio di 4’03” su Felix Gall, 4’27” su Thymen Arensman e 5’00” su Jai Hindley. La corsa prosegue con la classifica generale ancora invariata rispetto alle tappe precedenti.

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La classifica generale dopo la 17ª tappa:?1 VINGEGAARD Jonas TVL 66:57:14 2  GALL Felix DCT, distacco 4:03 3 ARENSMAN Thymen NCI 4:274  HINDLEY Jai RBH 5:00 5  EULÁLIO Afonso TBV 5:406  GEE-WEST Derek LTK 7:09 7  STORER Michael TUD 7:14 8  PIGANZOLI Davide TVL 7:57 9 CARUSO Damiano TBV 8:34 10 O’CONNOR Ben JAY 9:20 Gli orari della 18ª tappa:?Partenza neutralizzata: 13.15Partenza dal km 0: 13.30 Red Bull km: 16.45-17.04 Arrivo: 17.07-17.29 Dal Trentino al Veneto per la diciottesima tappa: giovedì 28 maggio, Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 168 km. La partenza alle 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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