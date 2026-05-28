Lite degenera dopo il morso di un cane disordini a viale Trento a Viterbo | FOTO

Una lite a Viterbo, in viale Trento, è degenerata nel pomeriggio del 28 maggio intorno alle 15.30, dopo un episodio di morso di un cane. La discussione si è intensificata, coinvolgendo successivamente altre persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la calma. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma i disordini hanno causato momenti di tensione tra i presenti.

Disordini a viale Trento, a Viterbo. Nel pomeriggio del 28 maggio, intorno alle 15,30, una lite tra due persone è degenerata fino a coinvolgere altre persone. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi di un bar, scatenato dal morso di un cane appartenente a uno dei coinvolti nei confronti dell'altra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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