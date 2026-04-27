Una donna è stata morsa da un pitbull a Barano d’Ischia e ha subito l’amputazione di una gamba. L’episodio è avvenuto ieri, e i medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la parte lesa. Il cane coinvolto nell’attacco è stato ucciso. La donna è stata ricoverata in ospedale, dove si trova attualmente sotto osservazione.

Napoli, 27 aprile 2026 – I medici non hanno potuto salvarle la gamba. È stata necessaria l’ amputazione per la donna aggredita dal suo pitbull, ieri a Barano d’Ischia, in provincia di Napoli. È successo tutto nella casa della coppia, in località Schiappone, o comunque nelle immediate vicinanze dell’immobile. Quando la donna si è avvicinata al cane per portargli del cibo, l’animale l’ha azzannata al volto e alla gamba. La vittima era sola (il compagno, l’altro proprietario del pitbull è ricoverato in ospedale). Ma le sue urla di dolore hanno mobilitato i vicini che hanno allertato i soccorritori. Nel frattempo il pitbull non mollava la presa, e la polizia, arrivata insieme all’ambulanza, è stata costretta ad abbatterlo, sparando.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amputazione dopo il morso del pitbull: la donna azzannata a Ischia ha perso una gamba. Ucciso il cane

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