Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a seguito di una richiesta di aiuto proveniente da una famiglia. Un uomo di 42 anni è stato fermato sul posto, dopo aver aggredito la madre e la sorella. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che si trova ora in custodia. La vicenda riguarda una lite che è degenerata in violenza domestica.

Tarantini Time Quotidiano È finita con un arresto la notte tra il 19 e il 20 aprile, quando un 42enne del posto è stato fermato dai Carabinieri intervenuti in un’abitazione dopo una richiesta di aiuto. A far scattare l’intervento è stata la telefonata al “112” da parte delle vittime. I militari, arrivati sul posto insieme ai colleghi della Radiomobile di Castellaneta, hanno trovato madre e figlia in stato di forte agitazione. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione della madre e, nel corso di una discussione, avrebbe colpito entrambe. La situazione, ricostruita nell’immediatezza, non sarebbe stata un episodio isolato. Ad avere la peggio la madre, 62 anni, accompagnata all’ospedale di Castellaneta per le cure necessarie.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Lite in famiglia degenera, 42enne fermato dopo aggressione a madre e sorella

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