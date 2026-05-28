L’Italia di Orsini e quella di Valditara | due narrazioni opposte

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due gruppi di insegnanti sono entrati in conflitto in una scuola, con uno che ha preso di mira l’altro durante una manifestazione. Alcuni manifestanti hanno accusato i colleghi di aver impedito l’accesso all’istituto e di aver bloccato le porte. La polizia è intervenuta per riportare ordine, mentre i partecipanti si sono fronteggiati verbalmente e con insulti. Nessuna persona è rimasta ferita.

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In queste ore, non la Cgil, non la Uil, non quei comunisti dei Cobas, non il Pd (almeno dicesse qualcosa sulla Scuola!), non il pedagogista Daniele Novara, non i soliti di Sinistra che criticano sempre la Destra ma la Confindustria ha detto chiaramente: l’Italia non cresce perché l’istruzione va male. Il presidente Emanuele Orsini davanti all’assemblea annuale della sua Confederazione ha individuato tre punti deboli con chiarezza: scuola, sanità, crescita. Ha persino proposto di 20 miliardi da riallocare per questi tre capitoli. Parole accompagnate da dati dell’Ocse: spendiamo troppo poco in Istruzione (peggio di noi solo l’Irlanda e la Romania); abbiamo un tasso di laureati basso (peggio di noi solo la Romania); sono pochi anche i diplomati (peggio di noi solo Spagna e Portogallo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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