Elezioni francesi due ingerenze e due misure | aperture di Tg su quella russa spallucce su quella israeliana

Durante le elezioni amministrative di marzo 2026 a Marsiglia, sui muri della città sono apparsi dei codici QR che rimandano a un blog chiamato “Sophie”. In questo spazio online, si raccontano presunti abusi sessuali attribuiti a un deputato della France Insoumise e candidato sindaco. Nel frattempo, i telegiornali hanno dato spazio alle notizie sulla presenza di un’inchiesta russa, evitando di approfondire eventuali implicazioni sulla candidatura israeliana, che invece ha ricevuto poche attenzioni.

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