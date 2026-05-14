Elezioni francesi due ingerenze e due misure | aperture di Tg su quella russa spallucce su quella israeliana
Durante le elezioni amministrative di marzo 2026 a Marsiglia, sui muri della città sono apparsi dei codici QR che rimandano a un blog chiamato “Sophie”. In questo spazio online, si raccontano presunti abusi sessuali attribuiti a un deputato della France Insoumise e candidato sindaco. Nel frattempo, i telegiornali hanno dato spazio alle notizie sulla presenza di un’inchiesta russa, evitando di approfondire eventuali implicazioni sulla candidatura israeliana, che invece ha ricevuto poche attenzioni.
Marsiglia, marzo 2026. Elezioni amministrative. Sui muri compaiono dei codici QR. Chi li scansiona finisce su un blog firmato “Sophie”, che racconta una storia di abusi sessuali attribuiti a Sébastien Delogu, deputato della France Insoumise e candidato sindaco. La storia è falsa, il blog fasullo, il dominio sparirà nel giro di settimane. A Tolosa, contro François Piquemal, escono inserzioni sponsorizzate su La Dépêche du Midi. A Roubaix, contro David Guiraud, partono pagine Facebook a grappolo. Tre città, tre candidati, lo stesso copione. Il 10 marzo Le Monde pubblica l’inchiesta: campagna di interferenza coordinata, fotografie generate con intelligenza artificiale, marcatori tecnici stranieri nei metadati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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