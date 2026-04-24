Italia-Spagna | due Paesi simili con traiettorie opposte

Italia e Spagna sono due nazioni europee che condividono caratteristiche strutturali simili, ma stanno attraversando percorsi distinti. Entrambe si affacciano sul Mediterraneo e affrontano questioni di natura economica e sociale, tuttavia le loro evoluzioni negli ultimi anni si sono differenziate notevolmente. La differenza nelle politiche e nelle scelte di gestione ha portato a risultati diversi in termini di sviluppo e stabilità.

Tra le principali nazioni europee che si affacciano sul Mediterraneo, Spagna e Italia sono Paesi con problemi strutturali simili ma con traiettorie assai ben diverse. Se si guarda al Pil (Prodotto interno lordo), l ’ Italia resta un ’ economia più grande in termini assoluti, ma è la Spagna a correre più veloce. Il nostro Paese, infatti, rimane la terza economia dell ’ Eurozona, davanti a Madrid, ma è la dinamica di crescita a fare la differenza tra le due nazioni. Dal 2009 al 2025, infatti, la Spagna ha superato la media dell’Eurozona, con una crescita cumulata del 9,8%. L’Italia, invece, nello stesso periodo è cresciuta di circa il 3%. Nel 2026, il Pil iberico dovrebbe crescere tra il 2,1% e il 2,3%, in lieve rallentamento rispetto al 2025, mentre quello italiano dovrebbe assestarsi al +0,5%.🔗 Leggi su Tpi.it

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ITALIA vs SPAGNA: le due economie a CONFRONTO

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