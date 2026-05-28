L’Italia torna a vincere pesantemente a Parigi, con sette successi nel giovedì di Roland Garros. La quinta giornata del torneo ha visto completare i match del secondo turno sia nel singolare maschile che in quello femminile. Tra i protagonisti, un tennista italiano si distingue guidando la squadra azzurra. La giornata si è conclusa con diverse partite decisive, segnando un passo importante nel prosieguo del torneo.

Si torna in campo per la quinta giornata. Il Roland Garros completa i match di secondo turno del tabellone di singolare maschile e di singolare femminile. Continua invece lo svolgimento del primo turno per i tabelloni di doppio. L’Italia si presenta in grande stile con ben sette incontri da disputare. L’esordio contro la wild card francese Clement Tabur è stato superato di slancio. Jannik Sinner torna in campo per un test, almeno sulla carta, in grado di proporre maggiori difficoltà. Il numero uno del mondo affronta, nel match di apertura sul Philippe Chatrier, Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco. L’argentino è uno specialista del rosso e potrebbe creare qualche grattacapo ad un giocatore che continua nella straordinaria serie di risultati e sembra viaggiare su una velocità almeno tre volte superiore a quella degli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia a forza sette nel giovedì parigino: Sinner guida la nutrita pattuglia azzurra

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