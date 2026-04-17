Amstel Gold Race 2026 | tutti gli italiani in gara Nutrita la pattuglia azzurra

Da oasport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si svolgerà la prima delle tre classiche delle Ardenne, che si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa vedrà la partecipazione di numerosi italiani, tra cui alcuni dei principali ciclisti nazionali. La competizione si svolge a una settimana dalla Parigi-Roubaix e rappresenta il primo appuntamento del trittico delle Ardenne. La gara si svolge lungo i muri e le salite tipiche di questa regione.

Dal pavé francese della Parigi-Roubaix si passa, a distanza di una settimana, ai muri delle Ardenne. Domenica 19 aprile andrà infatti in scena la prima delle tre corse del trittico che si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi. Si correrà infatti l’Amstel Gold Race 2026, corsa olandese giunta quest’anno alla sessantesima edizione. Garantito lo spettacolo con l’arrivo a Valkenburg dopo un percorso molto duro. Saranno infatti ben 33 i muri che i corridori dovranno superare con il mitico Cauberg (1,2 km al 5,5% di pendenza media) da affrontare addirittura tre volte. In assenza di Tadej Pogacar, l’attenzione si sposta tutta su Remco Evenepoel, atteso dopo le Fiandre.🔗 Leggi su Oasport.it

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