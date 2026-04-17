Domenica 19 aprile si svolgerà la prima delle tre classiche delle Ardenne, che si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa vedrà la partecipazione di numerosi italiani, tra cui alcuni dei principali ciclisti nazionali. La competizione si svolge a una settimana dalla Parigi-Roubaix e rappresenta il primo appuntamento del trittico delle Ardenne. La gara si svolge lungo i muri e le salite tipiche di questa regione.

Dal pavé francese della Parigi-Roubaix si passa, a distanza di una settimana, ai muri delle Ardenne. Domenica 19 aprile andrà infatti in scena la prima delle tre corse del trittico che si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi. Si correrà infatti l’Amstel Gold Race 2026, corsa olandese giunta quest’anno alla sessantesima edizione. Garantito lo spettacolo con l’arrivo a Valkenburg dopo un percorso molto duro. Saranno infatti ben 33 i muri che i corridori dovranno superare con il mitico Cauberg (1,2 km al 5,5% di pendenza media) da affrontare addirittura tre volte. In assenza di Tadej Pogacar, l’attenzione si sposta tutta su Remco Evenepoel, atteso dopo le Fiandre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race 2026: tutti gli italiani in gara. Nutrita la pattuglia azzurra

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"BERNARD HINAULT SPRINTA E VINCE" Questo il titolo di un articolo che fu pubblicato su una rivista francese, dedicato alla vittoria di Hinault nella Amstel gold Race del 1981, nella quale superò alla sprint un corridore veloce come Roger De Vlaeminck e Al - facebook.com facebook

Quella di quest'anno sarà l'ultima Amstel Gold Race del direttore Leo Van Vliet che aveva ricevuto il testimone nel 1996 da Herman Krott (ideatore della corsa nel 1966 insieme a Tom Vissers). Il prossimo direttore sarà Tom Dumoulin #eurosportciclismo x.com