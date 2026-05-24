Minori e legalità | a Lanciano il seminario organizzato dall' Ordine degli avvocati e dall' istituto comprensivo Don Milani

Si terrà lunedì 25 maggio 2026, alle ore 15.30, nel polo museale di Santo Spirito, il seminario organizzato congiuntamente dall'Ordine degli avvocati di Lanciano e dall'istituto comprensivo "Don Milani", con il patrocinio del Comune di Lanciano.L'evento è organizzato in occasione della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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