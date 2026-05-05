A Lanciano torna il Festival della lettura con l' istituto comprensivo Don Milani

A Lanciano si svolge la quarta edizione del Festival della lettura, promosso dall’istituto comprensivo “Don Milani”. La manifestazione si terrà nel polo museale Santo Spirito venerdì 8 e sabato 9 maggio. È prevista la presentazione di libri, un concorso letterario e una mostra con i lavori realizzati dagli studenti. L’evento coinvolge diverse attività legate al mondo della lettura e della scrittura.

Presentazione di libri, un concorso letterario e la mostra dei lavori degli alunni: tutto pronto per la quarta edizione del “Festival della lettura” organizzato dall’istituto comprensivo “Don Milani” di Lanciano venerdì 8 e sabato 9 maggio, nel polo museale Santo Spirito. L'iniziativa, realizzata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Si concluderà nell’Istituto comprensivo Pescara 1 il progetto realizzato dall’associazione "Domenico Allegrino" sulla lettura per l'infanziaVenerdì 17 aprile dalle 10,30 nell'istituto comprensivo 1 di via Einaudi ci sarà l'evento conclusivo “Cammini tra le pagine”, del progetto realizzato... Al via il 5° concorso musicale “Note di classe” dell’istituto comprensivo Mario Bosco di LancianoUn appuntamento culturale e formativo volto a valorizzare il talento musicale di giovani studenti provenienti da diverse realtà scolastiche del... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lanciano, il 9 e 10 maggio al Polo Museale torna il Festival della Lettura della scuola Don Milani; Primo maggio a Lanciano con il Funai Music Festival, tra gli ospiti N'Duccio; Offida celebra la Festa della Croce Santa: fede, tradizione e comunità. L’invito del parroco don Giuseppe Bianchini.; Il pattinaggio torna protagonista a Lanciano. al via la terza edizione del festival della cultura pop organizzato dall'APS Materia Creativa: ingresso gratuito, ospiti di rilievo nazionale e un programma ricchissimo tra laboratori, cosplay, realtà estesa e incontri con fumettisti, scrittori e protagonisti del cinema - facebook.com facebook