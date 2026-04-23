È stato pubblicato un nuovo video podcast che affronta il tema delle diverse forme di intelligenza, portando avanti un confronto tra alimentazione, innovazione, cultura e prospettive future. La trasmissione vede la partecipazione di un noto giornalista e di un esperto nel settore, che insieme esplorano le connessioni tra questi ambiti. Il programma rappresenta un punto di partenza per discutere di come varie intelligenze possano influenzare i modi di vivere e di pensare.

Il debutto del nuovo video podcast dedicato al tema delle molteplici forme di intelligenza apre un confronto originale tra alimentazione, innovazione, cultura e futuro. Alessandro Cecchi Paone firma la conduzione e la direzione artistica del progetto, affiancato in co-conduzione dall ’ imprenditore Cesare De Stefano, autore del libro “ Intelligenza Alimentare ” ed editore di Maltese Volante, in un format editoriale e audiovisivo già al centro di un importante riscontro di pubblico. “ Intelligenza Alimentare ” diventa anche podcast e amplia il proprio raggio d’azione trasformandosi in un progetto capace di unire divulgazione, visione e confronto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alessandro Cecchi Paone guida “Intelligenza Alimentare Podcast” e con Cesare De Stefano prende forma il dialogo su “tutte le intelligenze

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