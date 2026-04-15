Reggia di Carditello | carosello storico sbandieratori e fanfara

La Reggia di Carditello ha ospitato un evento aperto al pubblico che ha coinvolto un carosello storico eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, accompagnato dalle esibizioni di una fanfara. L’evento, gratuito, è stato organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello e ha offerto ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso spettacoli di sbandieratori e performance musicali. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di tradizione e cultura.

Tempo di lettura: 3 minuti Un vero e proprio viaggio nel tempo – gratuito e aperto al pubblico – organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara. A l via l’ottava edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri – in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 – nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta). Particolarmente attesa l’esibizione del reparto di formazione del Gruppo Squadroni “Pastrengo”, domenica 19 aprile alle ore 11, protagonista con la rievocazione di gloriose pagine di storia in un susseguirsi di rapide evoluzioni e complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del Carosello.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reggia di Carditello: carosello storico, sbandieratori e fanfara Notizie correlate Reggia di Carditello ospita progetto sperimentale su pomodoro sostenibilePresentazione con Sottosegretario La Pietra e deputato Cerreto: obiettivo innovare la produzione agricola con metodi a basso impatto ambientale... Reggia di Carditello, dalla prima mozzarella al pomodoro sostenibileTempo di lettura: 3 minutiPresentato nel Real Sito di Carditello il progetto innovativo “Miglioramento degli aspetti QUALI-quantitativi di produzioni... Altri aggiornamenti Alla Reggia di Carditello il carosello storico del 4° Reggimento carabinieri a cavalloUn vero e proprio viaggio nel tempo - gratuito e aperto al pubblico - organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il ... msn.com Cavalli & Cavalieri, il Carosello storico dei Carabinieri torna al Real Sito di CarditelloScopri tutti i dettagli riguardo Cavalli & Cavalieri, il Carosello storico dei Carabinieri torna al Real Sito di Carditello . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com