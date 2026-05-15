Reggia Carditello Festa dell’Ascensione con rievocazione e danze storiche

Domenica 17 maggio si svolgerà una festa presso la Reggia Carditello in occasione dell’Ascensione. L’evento prevede una rievocazione storica e danze tradizionali. Alla cerimonia parteciperanno la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e il Cardinale Crescenzio Sepe. La giornata include momenti di spettacolo e celebrazioni pubbliche che coinvolgono diverse iniziative culturali. La manifestazione si tiene nel rispetto del calendario religioso e delle tradizioni locali.

La Fondazione Real Sito di Carditello celebra, sabato 16 e domenica 17 maggio, la Festa dell’Ascensione. Una manifestazione popolare – istituita dal re Ferdinando IV per coinvolgere gli abitanti della “Terra di Lavoro” – che si svolge nella Reggia borbonica dal 1792. “La Festa dell’Ascensione – afferma Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – rappresenta una delle espressioni più autentiche dei valori fondanti che hanno ispirato la nascita della Reggia borbonica. Un’antica manifestazione popolare in cui storia, identità e spiritualità si intrecciano in maniera indissolubile, valorizzando un patrimonio unico nel panorama culturale nazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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