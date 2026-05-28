Messi, ovvero il GOAT del calcio, presenta la collezione Kith x Messi for adidas Football, che ridefinisce il concetto di performance, lifestyle e cultura dell’oggetto da collezione. Kith e adidas Football si uniscono alla leggenda del calcio Lionel Messi per una collaborazione esclusiva, nata in occasione di due anniversari speciali: i 20 anni dal debutto di Messi sulla scena mondiale e i 15 anni di Kith. Tutti i modelli e i design della collezione Kith & Messi for adidas Football sono stati sviluppati in stretta collaborazione tra Ronnie Fieg e Lionel Messi. La linea unisce elementi di performance e lifestyle, con sei diverse proposte di sneaker al centro della collezione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Temi più discussi: Lionel Messi lancia le nuove Kith x adidas, una sneaker davvero speciale; Kith e adidas Football svelano una collezione monstre di maglie dedicate a Lionel Messi; Lionel Messi è stato sorpreso a sferrare un pugno di nascosto a un avversario, scatenando l'indignazione dei tifosi.; Kith e adidas Football rendono il tributo definitivo con la collezione collaborativa di Lionel Messi.

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