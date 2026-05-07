adidas lancia Backyard Legends | Timothée Chalamet accanto a Lionel Messi Bad Bunny

Adidas presenta Backyard Legends, una campagna che vede protagonista un mix di star del calcio, musica e moda. Tra le figure coinvolte ci sono un attore francese noto per ruoli cinematografici, un calciatore argentino e un rapper portoricano. La campagna si ispira agli anni ’90, con un’attenzione particolare al calcio di strada e allo stile di vita libero e spontaneo legato alle periferie.

Un racconto tra nostalgia anni ’90, street football e spirito libero che celebra il calcio di quartiere come luogo dove nascono le leggende. In vista della FIFA World Cup 2026, adidas presenta Backyard Legends, il nuovo film manifesto che trasforma i campetti di quartiere in luoghi dove nascono le leggende del calcio. Al centro della campagna torna il messaggio “You Got This”, con cui il brand invita atleti e tifosi di tutto il mondo a vivere il gioco con libertà, creatività e divertimento. Protagonista del film è Timothée Chalamet, che guida un cast d’eccezione composto da Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Jude Bellingham e Trinity Rodman.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - adidas lancia Backyard Legends: Timothée Chalamet accanto a Lionel Messi, Bad Bunny Notizie correlate Tre ragazzini VS Del Piero, Beckham e Yamal, Messi osserva con Bad Bunny: Adidas, che film!Adidas ha presentato "Backyard Legends", il nuovo film prodotto in vista del Mondiale 2026. Timothée Chalamet senza statuetta agli Oscar 2026, ma con Kylie Jenner accantoLa dinamica è quella che la coppia ha scelto fin dall’inizio della loro relazione: arrivare separati.