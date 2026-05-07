L’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran prevede una pausa di 30 giorni nelle tensioni e una moratoria di 12-15 anni sull’arricchimento di uranio. Tra le principali questioni trattate ci sono il controllo delle attività nucleari, le sanzioni economiche, le ispezioni internazionali e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento definisce anche un cessate il fuoco temporaneo, senza indicare un’intesa definitiva sui temi più delicati.

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© Virgilio.it - Usa e Iran, i punti chiave del memorandum d’intesa: cessate il fuoco, nucleare, sanzioni, ispezioni e Hormuz

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