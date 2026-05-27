La tv di Stato iraniana Irib ha mostrato l’ultima bozza del memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti. Il documento, ancora in fase di revisione, include punti relativi a questioni di sicurezza e cooperazione tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti, né si conoscono eventuali firme o accordi finali. La bozza è stata presentata come parte delle trattative in corso tra le due nazioni.

La tv di Stato iraniana Irib ha illustrato l’ultima bozza del memorandum d’intesa tra Washington e Teheran. Il testo prevede la revoca del blocco navale statunitense sui porti iraniani e l’impegno, da parte della Repubblica Islamica, al ripristinare del traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Questo entro un mese: la navigazione sarà gestita congiuntamente da Iran e Oman. Il “Memorandum di Islamabad”, così è stato chiamato il documento, prevede poi il ritiro delle forze militari Usa vicine al territorio iraniano (non è chiaro se riguardi solo le forze schierate adesso nella regione o anche quelle di stanza nelle basi). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran-Usa, accordo più vicino: cosa prevede il memorandum d’intesa

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Accordo USA-Iran vicino: cosa cambierà davvero

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