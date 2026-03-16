Calciomercato Inter LIVE | Sono ben tre i profili per migliorare la difesa nerazzurra C’è anche Kim!
Durante il calciomercato dell'Inter, sono stati individuati tre profili per rafforzare la linea difensiva, tra cui anche un giocatore sudcoreano. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e affari conclusi, offrendo un quadro completo delle operazioni in corso. Le voci di mercato continuano a circolare, con varie trattative ancora in fase di definizione.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 15 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com
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