Calciomercato Inter LIVE | Sono ben tre i profili per migliorare la difesa nerazzurra

Sul calciomercato dell'Inter, sono stati individuati tre profili per rafforzare il reparto difensivo. La redazione segue in tempo reale tutte le trattative, tra incontri e indiscrezioni, offrendo aggiornamenti costanti sui movimenti di mercato. Il focus rimane sulla ricerca di soluzioni concrete per migliorare la rosa, con trattative che sono ancora in fase di sviluppo.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 15 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Sono ben tre i profili per migliorare la difesa nerazzurra Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic è il primo obiettivo per la difesa nerazzurraSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Nuova idea per il portiere: c’è anche Lunin; Inter-Atalanta LIVE dalle 15, le ultime sulle formazioni; Calciomercato Inter – Ausilio accelera col Sassuolo: doppio colpo?; Milan-Inter, la moviola: mani di Ricci in area, niente rigore. Cos'è successo con Carlos Augusto. Calciomercato Inter, fake news per un errore di traduzioneFake news di mercato dell'Inter: i nerazzurri non stanno seguendo Araujo del Barcellona, ma hanno mollato la pista ... interlive.it Calciomercato, un giocatore gela l’Inter: Zero virgola zeroAnnuncio di calciomercato Inter da parte di Mile Svilar: Voci influiscono zero, penso solo al presente con la Roma ... interlive.it #Inter, veementi proteste per il contatto Sulemana-Dumfries sul goal di Krstovic. Marelli: "Rete regolare" calciomercato.com/liste/inter-ve… x.com #Calciomercato #Juve Sfida all'#Inter per questi calciatori facebook