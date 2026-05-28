L’Inter ha deciso di cedere Davide Frattesi dopo una stagione negativa. Il centrocampista, che non ha soddisfatto le aspettative, è ora nel mirino di un club inglese. La società ha inserito il giocatore tra i possibili partenti in vista del mercato estivo. La decisione di lasciare il giocatore è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine del suo periodo con i nerazzurri. La trattativa con il club inglese è in corso.

L’ Inter ha inserito Davide Frattesi in cima alla lista dei partenti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, decretando la fine dell’esperienza milanese del centrocampista dopo un’annata profondamente deludente. Come rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’avvicendamento in panchina tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu non ha prodotto la svolta sperata per l’ex giocatore del Sassuolo, che ha vissuto dodici mesi complessi e costellati da numerosi stop di natura medica. I vertici societari di viale della Liberazione hanno così deciso di non considerare più il mediano della Nazionale come un elemento intoccabile del progetto tecnico, avviando le grandi manovre per una sua cessione a titolo definitivo che possa garantire un immediato beneficio economico alle casse del club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter scarica Davide Frattesi dopo l’anno shock: il Nottingham Forest piomba sul centrocampista

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