Davide Frattesi sta per lasciare l’Inter. Il centrocampista non rientra più nei piani tattici di Cristian Chivu e i suoi numeri stagionali sono stati deludenti. La società ha deciso di non proseguire con la sua esperienza in nerazzurro, segnando la fine di un periodo che, per lui, si sta chiudendo. La separazione sembra ormai definitiva e si attende solo l’annuncio ufficiale.

di Lorenzo Vezzaro I numeri stagionali deludenti certificano l’imminente addio di Davide Frattesi all’Inter dopo non essere mai riuscito a rientrare nei piani tattici di Cristian Chivu. Il futuro di Davide Frattesi è ormai chiaramente segnato e si trova molto vicino all’addio definitivo all’Inter. Il centrocampista romano rappresenta senza dubbio uno dei più grandi What if degli ultimi anni in casa nerazzurra: sprazzi di indubbio talento che purtroppo si sono scontrati con le premesse non mantenute dall’ex Sassuolo. Il calciatore non è mai rientrato nei piani tattici di Cristian Chivu in questa stagione, ricalcando esattamente quanto già accaduto nelle scorse annate sotto la gestione di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Davide Frattesi ai saluti con l’Inter: il centrocampista è un grande rimpianto dell’era recente nerazzurra

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