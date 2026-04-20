Un'indiscrezione diffusa da un giornalista specializzato suggerisce che il centrocampista potrebbe lasciare la squadra nella prossima sessione di trasferimenti estivi. Nonostante abbia avuto un ruolo significativo nel conquistare il recente titolo di campione nazionale, il suo futuro con la formazione nerazzurra sembra ancora incerto. La possibilità di una cessione viene considerata come un'opzione concreta in vista delle prossime mosse di mercato.

Lewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.» Lecce, Di Francesco nel post partita: «Mi tengo la prestazione. Con questa cattiveria, faremo buone cose» Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol di Harrison! Male Cheddira – I VOTI Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Bournemouth! Contratto triennale a partire dalla prossima stagione: la nota ufficiale Yamal si racconta: «Da quando ero bambino sogno di essere in un Mondiale e di rappresentare la Nazionale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Frattesi Inter, spunta l’indiscrezione a sorpresa di Moretto: il centrocampista può lasciare in estate

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