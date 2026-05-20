L’Inter riprende il giovane Stankovic | il gioiello di ritorno dal Bruges può essere la chiave per il mercato

L’Inter ha deciso di riprendere il giovane centrocampista proveniente dal Bruges, con un accordo che prevede la possibilità di esercitare la recompra. Il giocatore, considerato un talento emergente, ha attirato l’interesse di diverse squadre, rendendolo un obiettivo di scambio nel mercato. La società nerazzurra sta valutando le offerte ricevute, anche in vista di un possibile scambio con Nico Paz. La situazione resta in evoluzione, con l’inter che prepara le mosse per rafforzare la rosa.

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