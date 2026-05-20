L’Inter riprende il giovane Stankovic | il gioiello di ritorno dal Bruges può essere la chiave per il mercato
L’Inter ha deciso di riprendere il giovane centrocampista proveniente dal Bruges, con un accordo che prevede la possibilità di esercitare la recompra. Il giocatore, considerato un talento emergente, ha attirato l’interesse di diverse squadre, rendendolo un obiettivo di scambio nel mercato. La società nerazzurra sta valutando le offerte ricevute, anche in vista di un possibile scambio con Nico Paz. La situazione resta in evoluzione, con l’inter che prepara le mosse per rafforzare la rosa.
Inter News 24 Inter, i nerazzurri pronti a esercitare la recompra per il centrocampista, ma le tante offerte lo rendono il perfetto sacrificato per arrivare a Nico Paz. Tra i giocatori in procinto di tornare a vestire la maglia dell’Inter c’è un nome che scalda il cuore dei tifosi e stuzzica i piani della dirigenza: Aleksandar Stankovic. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e svezzato in Primavera sotto la guida di coach Cristian Chivu, il figlio d’arte ha vissuto un’annata da assoluto protagonista in Belgio con il Bruges. Le sue prestazioni e i suoi numeri, tra gol e assist pesanti, hanno attirato le attenzioni di moltissime squadre europee, pronte a scatenare un’asta. 🔗 Leggi su Internews24.com
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