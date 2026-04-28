John Stones ha annunciato che terminerà la sua esperienza con il Manchester City alla fine di questa stagione. La decisione è stata resa nota ufficialmente dal giocatore, senza indicare eventuali dettagli o motivazioni. La notizia viene comunicata poche settimane prima della conclusione del campionato, lasciando aperta la ricerca di una nuova squadra da parte del difensore. Attualmente, Stones si trova ancora in campo con il club durante le ultime partite della stagione in corso.

2026-04-28 14:40:00 Breaking news: John Stones ha confermato che lascerà il Manchester City a fine stagione. Il nazionale inglese è arrivato al City dall’Everton per 47,5 milioni di sterline nel 2016, diventando il secondo acquisto di Pep Guardiola, ed è stato un pilastro del loro successo successivo, vincendo 16 trofei importanti: sei Premier League, una Champions League, due FA Cup, cinque EFL Cup, una Coppa del mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA. Ha collezionato 293 presenze con il City, segnando 19 gol, ma ha sofferto di infortuni persistenti nelle ultime due stagioni. Stones ha dato l’annuncio sulla sua pagina Instagram con un video che accompagnava un messaggio che diceva: “Dicono che tutte le cose belle devono finire.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - UFFICIALE: John Stones lascerà il Manchester City a fine stagione

10 Legends Who Are LEAVING Their Clubs At The End Of The Season

Notizie correlate

Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futurodi Angelo CiarlettaStones alla Juve, il centrale inglese lascerà il Manchester City a titolo gratuito al termine della stagione.

Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero. Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagliBernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Romano: Stones proposto in Serie A, dubbi fisici su di lui; Romano svela: Stones lascerà il City a 0! Offerto alle big italiane, ho saputo che…; Real Madrid, Raul Asencio ricoverato in ospedale: perde 6 kg a causa di un'infezione – i report; La vittoria contro il Bologna e altre 2 storie sulla Juve che potresti esserti perso.

John Stones lascia il Manchester City a fine stagione: il comunicato ufficiale e dove può andareLa notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche stata resa ufficiale. L'avventura di John Stones con la maglia del Manchester City terminerà ufficialmente al termine della stagione quando il suo con ... calciomercato.com

Dopo Silva, anche Stones lascia il Manchester City: l'annuncioIl difensore classe 1994 non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Lascia il club dopo 293 partite e ancora due trofei da poter vincere ... corrieredellosport.it

Potrebbe la Juventus firmare davvero tutti e quattro i giocatori per la prossima stagione #Juventus • #AlissonBecker • John #Stones • #BernardoSilva • Robert #Lewandowski #Calciomercato #Juve x.com

La Juventus potrebbe effettivamente ingaggiare tutti e quattro i giocatori per la prossima stagione Alisson Becker, John Stones, Bernardo Silva, Robert Lewandowski - facebook.com facebook